Trema la giunta Campo a Pantelleria: le opposizioni chiedono le dimissioni immediate del sindaco

Tre consiglieri di opposizione Claudia Della Gatta, Giovanni Gabriele e Giuseppe Palermo, unitamente alle maggiori forze politiche isolane Lega Salvini Premier, Movimento Scegli Pantelleria, Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento Diventerà Bellissima, hanno chiesto con una copiosa nota, le dimissioni immediate del sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo. Un attacco durissimo, di cui si fa fatica a ravvisare precedenti nella recente storia politica della provincia di Trapani. Alla base della richiesta di dimissioni, “le evidenti difficoltà nell’attuazione del programma elettorale, vista l’inadeguatezza nel portare avanti la gestione della cosa pubblica, con conseguente inadeguata rappresentanza della comunità pantesca, in particolar modo nei momenti più difficili come la recente crisi dei trasporti marittimi”.

Contestualmente i firmatari della richiesta di dimissioni hanno chiesto un incontro al Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi “al fine di rappresentare lo stato di profonda incertezza amministrativa in cui versa Pantelleria, avvolta in problematiche che spesso non trovano soluzione anche a causa dell’isolamento istituzionale in cui l’Amministrazione comunale è caduta, rappresentando inoltre lo stato di grave incertezza e insicurezza in cui vive la comunità isolana”.