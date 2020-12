Gabriele Di Pietra: “ Si amministra tramite il dialogo costante con la città”

Gabriele Di Pietra, 22 anni, è il più giovane Consigliere comunale eletto lo scorso 5 ottobre nella lista di Progettiamo Marsala. Recentemente è stato chiamato anche a ricoprire la carica di presidente della Commissione Lavori Pubblici di Palazzo VII Aprile.

Consigliere come sta andando questa sua, appena iniziata, esperienza?

“Non certamente come mi aspettavo. Naturalmente le attenuanti sono tante. La pandemia che ci ha travolto e ci sta costringendo a cambiare completamente abitudini anche in tema amministrativo. Il sindaco si sta mobilitando per quanto attiene il verde pubblico, la raccolta dei rifiuti e il decoro urbano. Sono i primi passi, ma la direzione è giusta”.

Lei già nota un cambio di passo rispetto al passato? Che cosa ne pensa della giunta precedente?

“Il sindaco Di Girolamo ha lasciato un numero importante di progetti avviati. Lo sto notando anche nell’affrontare nelle riunioni della Commissione che presiedo, le Opere Pubbliche Triennali. Tuttavia la quotidianità dei rapporti con il territorio e con la gente è stata totalmente deficitaria. Secondo me si amministra tramite il dialogo costante con la città. Faccio un esempio: assieme al sindaco abbiamo incontrato presso i loro esercizi commerciali gli esercenti della via Roma per parlare con loro della viabilità dell’importante arteria. In tanti hanno manifestato la loro opinione, ma tutti ci hanno detto che la precedente amministrazione non si era mai vista dalle loro parti”.

A proposito di Piano Triennale delle Opere Pubbliche, domani arriva in aula consiliare. Siete pronti ad illustralo e ad esitarlo?

“La Commissione lo sta esaminando. Proprio in questa settimana dobbiamo completare le audizioni con l’assessore e e con il dirigente estensore dell’atto. Non saremo certamente pronti per la sua trattazione”.

Nel suo ruolo di consigliere fuori dall’ufficialità del suo incarico di presidente, in tema di lavori pubblici dove interverrebbe?

“Sulla strada dello Stagnone. Accanto alla costruenda pista ciclabile la strada veicolare ha bisogno di interventi di bitumazione e di ripristino dell’asfalto”.

Torniamo alla politica, lei è stato eletto nella lista Progettiamo Marsala che è risultata tra le più votate tra quelle della maggioranza che ha eletto Massimo Grillo, attualmente la giunta manca di un assessore. Lei che idea si è fatta?

“Guardi, il Movimento è guidato dall’assessore Paolo Ruggieri che ci rappresenta tutti. Sono convinto che si arriverà a breve ad una soluzione condivisa”.

Lei è un giovane musicista, in tema di attività culturali e di spettacoli che idee porterà avanti per rilanciare il settore a Marsala?

“Si tratta di una attività tra le più penalizzate dal coronavirus, tuttavia non possiamo farci trovare impreparati quando, speriamo presto, la pandemia sarà terminata. Occorre istituire un tavolo tecnico dove la politica e l’amministrazione ascoltino gli operatori del settore. Il programma culturale va preparato mesi prima e con il concorso di idee da parte di tutti”.