Spazio Arcipelago al Liceo Pascasino di Marsala, la Ministra Azzolina esprime soddisfazione (VIDEO)

La Ministra Lucia Azzolina ha inviato un video messaggio al Liceo Pascasino di Marsala, a proposito dell’inaugurazione del nuovo spazio “Arcipelago”, avvenuta nei giorni scorsi.

La titolare della delega all’istruzione del governo Conte ha espresso “orgoglio e soddisfazione per una comunità scolastica che ha tratto dalla difficoltà della pandemia una forza straordinaria per rimettersi in moto e offrire ai giovani e ai docenti uno spazio innovativo per vivere la scuola”. Al contempo, la Azzolina ha evidenziato che la citata iniziativa consente un’utile utilizzo degli spazi all’aperto e di vederli “come una nuova frontiera per la riorganizzazione degli ambienti dedicati alla formazione e all’apprendimento”.

Nei giorni scorsi aveva espresso soddisfazione anche la presidente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione, Vittoria Casa. “Inaugurare “Arcipelago”, la nuova tensostruttura scolastica del liceo Pascasino, significa fare un passo in avanti per tutti. Da oggi ragazze, ragazzi, docenti e personale scolastico avranno a disposizione uno spazio moderno che permetterà di rispettare distanziamento quando riprenderanno le lezioni in presenza; che servirà a organizzare le lezioni e tutte le altre attività scolastiche in maniera flessibile, modulare, innovativa; che sarà parte dell’attività didattica e d’incontro anche in futuro, quando ci saremo lasciati alle spalle la pandemia. È sempre una grande soddisfazione quando gli stanziamenti diventano investimenti reali, fatti, opere. Ancora di più lo è quando ciò avviene in maniera partecipata e democratica, su input delle famiglie, degli studenti, degli stessi organi collegiali scolastici. Quest’anno sulla scuola sono state riversate risorse per oltre 7 miliardi di euro, un considerevole sforzo del quale l’intervento sul liceo di Marsala è parte. Per i prossimi tre anni, con il Recovery Plan, contiamo di fare di più, molto di più. Siamo alla vigilia di un cambiamento epocale che investirà l’istruzione pubblica in Sicilia come nel resto del Paese”.