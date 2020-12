Marsala: sabato 12 tamponi rapidi a Over 65 all’Autoparco comunale

Come anticipato ieri dal sindaco Massimo Grillo, si terrà a Marsala domani – sabato 12 dicembre – uno screening anti-Covid gratuito dedicato alla popolazione con oltre 65 anni d’età. La decisione dell’Asp è stata comunicata al primo cittadino nella serata di ieri: “Ringrazio l’Azienda sanitaria provinciale per avere dato seguito alla nostra richiesta ed invito a cogliere questa ulteriore opportunità che contribuisce a contenere la diffusione del contagio. In tal senso, questa Amministrazione continuerà a mettere in campo ogni azione in linea con le decisioni governative, informando puntualmente e in maniera corretta la cittadinanza, senza creare inutili allarmismi”. L’indagine diagnostica, con test rapido in modalità drive-in, si svolgerà presso l’Autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella, dalle ore 9 alle 19. L’organizzazione logistica è affidata al Centro Operativo Comunale di Protezione civile.

Nel drive in di Ponte Fiumarella si potranno recare anche i residenti a Petrosino.

Al fine di accelerare l’aspetto burocratico, è necessario che gli interessati si presentino con i moduli (Consenso, Anagrafica, Test) già compilati nelle parti di competenza. Gli stessi dovranno poi essere consegnati ai medici prima di effettuare il test.

Si evidenzia che, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, non potranno essere consegnati copie dei suddetti moduli da parte del personale in servizio nell’area screening.

Questi i documenti da presentare per i test rapidi: