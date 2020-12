Il Liceo Pascasino inaugura “Arcipelago”, grande struttura multifunzionale esterna

Il Liceo “Pascasino” di Marsala inaugura “Arcipelago”, una nuova struttura realizzata all’interno della sede di Via Falcone.

“Arcipelago” è un contenitore educativo modulare multifunzionale. Un padiglione di circa 100 mq con aree esterne che nasce per favorire il distanziamento fisico tra gli studenti, ma di fatto si trasforma in una opportunità per la scuola per ampliare gli spazi disponibili con una concezione diversa dello spazio stesso che si arricchisce di nuove aree formali e informali dove poter maturare competenze trasversali, comunicative, relazionali, creare condivisione, rilassarsi e star bene.

Realizzato con i fondi del Ministero dell’Istruzione (Ex art.231-Decreto Rilancio n.34/2020), Arcipelago è strutturato in tre aree principali, interne ed esterne.

L’area esterna per momenti formativi all’aperto, l’outdoor education, e per le pause dalle attività didattiche. L’open space interno, un ambiente dedicato ad attività non strutturate, è un luogo “aperto” per l’apprendimento informale, concepito per favorire la condivisione delle informazioni con gli altri e per stimolare lo sviluppo delle capacità comunicative. E poi l’Agorà, lo spazio in cui condividere eventi, presentazioni, meeting, seminari, tenere dibattiti in un setting organizzato in maniera più formale con sedute innovative che ne permettono anche la flessibilità.

“E’ una conquista importante per il nostro Liceo la realizzazione di ‘Arcipelago’ – dichiara la dirigente del Pascasino Anna Maria Angileri. Abbiamo deciso di ottimizzare i fondi arrivati dal Ministero per realizzare un nuovo padiglione che non soltanto contribuirà ad ampliare gli spazi in ottica anti-Covid, ma sarà un contenitore in cui eserciteremo quella didattica innovativa che la nostra scuola sperimenta già da anni”.

Arcipelago sarà inaugurato Sabato 12 Dicembre, presso la sede di Via G. Falcone, durante una cerimonia che si svolgerà quasi interamente in videoconferenza e che sarà possibile seguire in diretta, a partire dalle ore 11, sulla pagina Facebook del Liceo “Pascasino”.

Interverranno Vittoria Casa, presidente Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati, Laura Bergonzi, dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani, Raimondo Cerami, commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, il sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Antonella Coppola.