Gulino-Scanzi-Marino in “Il Teatro è la mia Chiesa”. Il video girato a Santa Maria della Grotta

“Questa canzone é una dichiarazione d’amore nei confronti del mio lavoro che al momento non mi é permesso fare e mi manca come l’aria. Allo stesso tempo rappresenta un grido di dolore per la condizione dell’arte che in questo (lunghissimo) periodo viene vietata nella forma della performance dal vivo. Le chiese peró rimangono aperte…. Allora il teatro é la mia chiesa, il palco é il mio santissimo altare, il mio spirito santo é la musica”.

Questa è la premessa con cui Giovanni Gulino, ex leader dei Marta sui Tubi, presenta il nuovo singolo “Il Teatro è la mia Chiesa”, brano inedito non contenuto quindi nell’ultimo album “Urlo Gigante”, nonchè primo da solista, con un suggestivo videoclip girano nella sua città, Marsala, al Complesso di Santa Maria della Grotta, in zona Stadio.

GUARDA IL VIDEO:

Il testo é scritto a 4 mani con il giornalista e critico musicale Andrea Scanzi e la musica é stata scritta insieme al musicista petrosileno Gianfranco Marino. In questo video un musicista solo con la sua chitarra suona nel suo tempio, nel suo altare, dove a dargli voce è un cantante, una delle migliori voci del panorama indie italiano come Giovanni Gulino che – ancora una volta – “omaggia” il suo amico Gianfranco in un brano dopo la citazione nel brano dei Marta “Muratury”; qui invece, gli lascia in parte la scena.

Andrea Scanzi

“Il Teatro è la mia Chiesa” vede la produzione di Fabio Gargiulo, mix e mastering di Sabino Cannone, editing di Massimo Sciannamea, distribuito da Woodworm Label.

Il videoclip é stato girato grazie all’autorizzazione concessa dalla Regione Sicilia e all’impulso del direttore del Parco archeologico Lilibeo, Enrico Caruso. La regia è dell’attore marsalese Alessio Piazza e di Francesco Dinolfo, con la partecipazione della ballerina Sara Parrinello, coreografie di Elisa Ilari di Officine Tersicore; make up Marina Scuderi, operatore Dannis Giacalone, Service Primafila.

Testo di “Il Teatro è la mia Chiesa”

Il teatro é la mia chiesa

il palco il mio santissimo altare

Il mio spirito santo é la musica

Il mixer la mia eucarestia

Il microfono é la mia ostia

La mie preghiere sono le canzoni

E l’emozione, l’emozione é la mia religione

Il fonico é il mio profeta

Gli errori flagellazioni

Gli applausi sono i miei segni di pace

Gli assoli le mie confessioni

L’accordatura é il mio segno della croce

E l’emozione, l’emozione é la mia religione

Il teatro é la mia chiesa

L’attesa la mia omelia

Il bis la mia ricompensa

Il vino il mio peccato

Il silenzio la mia conversione

Sono sincero mentre fingo

E la tensione, la tensione é la mia soluzione

Camerino purgatorio

Il monologo é il perdono

La platea é la mia redenzione

La satira il mio pugnale

La rabbia la mia guerra santa

Non perdono chi condanna

E la tensione, la tensione é la mia soluzione

ll teatro é la mia chiesa

il palco il mio santissimo altare

Il mio spirito santo é la musica

Il mixer la mia eucarestia

Il microfono é la mia ostia

La mie preghiere sono le canzoni

Il fonico é il mio sacerdote

Gli errori flagellazioni

Gli applausi sono i miei segni di pace

Gli assoli le mie confessioni

L’accordatura é il mio segno della croce

E l’emozione, l’emozione é la mia religione