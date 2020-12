Ancora maltempo in Sicilia: allerta arancione in tutta la fascia settentrionale dell’isola

Ancora una giornata di maltempo in Sicilia. L’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale ha infatti proclamato l’allerta arancione per tutta la fascia settentrionale dell’isola, da Capo Boeo a Capo Faro. Ci si attende dunque, anche per la giornata odierna, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici con quantitativi cumulati generalmente moderati. Nel resto dell’isola è invece prevista l’allerta gialla, che prevede comunque precipitazioni sparse nell’arco della giornata. Nelle zone più esposte ai forti venti provenienti dai quadranti occidentali sono previste mareggiate nelle località costiere. Tendenzialmente stazionarie le temperature.