Ad Alcamo un concorso di presepi on line grazie all’associazione Cassaru

Il Presepe è una delle tradizioni natalizie italiane più antiche, rappresenta un messaggio di pace, di famiglia, di vita e questo è il messaggio che l’associazione culturale alcamese Cassaru vuole dare in un momento così difficile.

L’associazione è solita organizzare un concorso per Natale sui Presepi che caratterizzano il Natale. Purtroppo a causa della pandemia il Grande Presepe Biblico di Alcamo non verrà aperto ai visitatori, in attesa della prossima festività natalizia nel 2021, ma verrà organizzato un concorso di presepi on line.

“Invitiamo tutte le Associazioni, i cittadini, gli artisti di Alcamo e dei paesi limitrofi a prendere parte a questo concorso e a diffondere un messaggio di speranza insieme e a noi”, affermano dall’associazione.

Ecco come fare:

ISCRIZIONI APERTE DALLE ORE 12,00 DELL’8 DICEMBRE 2020

E-MAIL: cassaru@gmail.com

FACEBOOK: it-it.facebook.com/cassaru.alcamo/

WhatsApp: 333 1679959 / 328 7883667