Salemi: conclusi i lavori al Parco delle Rimembranze

Tagliano il traguardo a Salemi i lavori per il ripristino di ‘Parco delle Rimembranze’ e della passeggiata di via Giacomo Matteotti. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, aveva presentato il progetto di manutenzione all’assessorato regionale alle Politiche sociali ottenendo il finanziamento nell’ambito dei cosiddetti ‘Cantieri lavoro’ destinati a chi risulta al momento senza occupazione. Conclusi anche i lavori del secondo progetto che era stato presentato dal Comune e finanziato: la manutenzione straordinaria della strada comunale ‘Passaggio dei Mille’ e della strada vicinale ‘Cadduzzaro’. Il ripristino di queste due arterie ha agevolato gli accessi ai fondi rurali della zona. Entrambi i cantieri, per i quali il Comune aveva ottenuto un finanziamento di 176mila euro, sono stati seguiti dall’assessore ai Lavori pubblici Calogero Angelo.

“Abbiamo portato a termine un duplice obiettivo – afferma Venuti -. Siamo riusciti a intercettare dei fondi regionali stanziati proprio per dare una risposta alla forte domanda di lavoro e, allo stesso tempo, abbiamo portato a termine degli interventi di riqualificazione del territorio che valorizzano ulteriormente Salemi. Restituiamo alla città un ‘Parco delle Rimembranze’ completamente recuperato e rinnovato – continua il sindaco di Salemi – grazie a un intervento radicale sia sulla passeggiata di via Matteotti che nei viali del parco, ora tornato pienamente fruibile. Un altro tassello del percorso di recupero dei luoghi della città iniziato da tempo”.

In via Matteotti gli operai hanno recuperato l’intera area sorta su un terreno scosceso, sotto alla passeggiata: ripuliti i viali del parco, potati gli alberi, ripristinati i gradini, i sedili e le ringhiere di sicurezza. Installata anche una nuova staccionata in legno. Un intervento di riqualificazione che ha portato anche alla sistemazione del marciapiede sovrastante, dissestato per via di alcuni smottamenti del terreno a seguito delle piogge degli ultimi anni.