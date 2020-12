Allerta meteo in Sicilia, la Protezione Civile diffonde le regole da seguire

Week end di allerta arancione in Sicilia, a causa del meteo. Non è solo il Coronavirus a dividere l’Italia in fasce, ma anche la neve al nord e il maltempo e le piogge a sud.

Previste in tutta l’isola dalla scorsa notte precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Rischio, altresì, idrico e idraulico.

Ecco che la Protezione Civile ha diffuso alcune regole per affrontare l’allerta in questo autunno-inverno e per tutelare le vite umane in caso di condizioni meteo avverse: