Coronavirus nel trapanese, risalgono contagi e ricoveri

Torna a salire il numero dei contagi in provincia di Trapani. Al netto di decessi e guarigioni, gli attuali positivi sono 2787, così distribuiti tra i 24 Comuni del territorio: Alcamo 375, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 12, Campobello di Mazara 37, Castellammare del Golfo 76, Castelvetrano 225, Custonaci 30, Erice 104, Favignana 3, Gibellina 15, Marsala 559, Mazara del Vallo 480, Paceco 52, Pantelleria 24, Partanna 58, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 36, Santa Ninfa 4, Trapani 561, Valderice 56, Vita 2, San Vito lo Capo 24, Petrosino 41.

Sale a 80 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, così come quello dei guariti (1767). Contrariamente al trend registrato negli ultimi giorni, c’è un incremento anche dei pazienti ricoverati nei reparti Covid (99), mentre sono stabili quelli in terapia intensiva (21). Complessivamente, i soggetti ospedalizzati per motivazioni riconducibili al Coronavirus sono 120.