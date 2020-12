Coronavirus: in Italia oltre 23mila guariti ma circa mille morti, in Sicilia +1.294 casi

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus datato ad oggi, 3 dicembre 2020, così come diffuso dal Ministero della Salute.

Sono 23.225 i nuovi positivi (ieri erano 20.709 a fronte di 207mila e oltre tamponi)) su 226.729 tamponi effettuati in tutta Italia. Rispetto ai giorni precedenti sono aumentati i test e solo di poco i nuovi casi. Ma il dato allarmante è quello dei deceduti, che in 24 ore sono +993 (ieri erano 684). I dimessi e i guariti però sono 23.474, confermando comunque il trend dei giorni scorsi. L’incremento è di -1.248, quindi con segno meno.

I ricoverati scendono a 35.369 (-701) così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono in totale 3.597 (-19).

In Sicilia invece, i nuovi casi di contagio registrati sono 1.294 e il totale da inizio epidemia sale così a 67.862. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.581. Attualmente positive sono 39.780 persone, con un’aumento di 49 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. I nuovi decessi sono 34, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 1.650.

I guariti ammontano a 26.432, + 1.211. Degli attuali positivi, 1.465 pazienti sono ricoverati con sintomi, 222 persone sono in terapia intensiva (+1).