Marsala, via alla raccolta mobile dell’Rsu (VIDEO)

Preceduta un periodo di ascolto dei residenti nel popoloso quartiere di via Istria, per capirne esigenze e difficoltà, il sindaco di Marsala l’assessore ai servizi e tecnici e funzionari del comune e dell’Energetikambiente, sono passati alla parte operativa. Sono stati posizionati in via Istria nei pressi dell’Ufficio per l’Impiego di Marsala, due mezzi della Energetikambiente che fungeranno in questo periodo da isola ecologica mobile. Vi si potranno smaltire rifiuti indifferenziati (rsu o secco residuo) e gli ingombranti, incluso il materiale elettrico ed elettronico (RAEE). Contestualmente, è stata avviata la sistemazione del verde pubblico nello stesso quartiere popolare dove molte aiuole versano in stato di abbandono, ripulendo anche strade e marciapiedi dalle sterpaglie. Presenti per l’Energetikambiente Andrea Aiello (capo area sud Italia) e Biagio Sansica (responsabile locale della Società), il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Michele Milazzo hanno effettuato un nuovo sopralluogo per le vie del quartiere. “Abbiamo fatto – ci ha detto il sindaco – un ulteriore passo avanti cominciando proprio da quelle aree con maggiore presenze di microdiscariche, facilitando lo smaltimento di rsu e ingombranti con il punto mobile di raccolta. Una mano tesa verso i cittadini, la cui collaborazione sarà fondamentale per far sì che, assieme, si apprezzi la bellezza di vivere in una città sempre più pulita”.

In via Istria, il punto mobile di raccolta rifiuti sarà attivo da lunedì a venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:30; sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30. “In queste giornate e negli orari indicati, il punto raccolta sarà presidiato dagli operatori ecologici – ha sottolineato l’assessore Michele Milazzo -. Invitiamo pertanto i cittadini ad un ordinato conferimento dell’rsu con l’apposito mastello grigio, continuando ad utilizzare il servizio porta a porta per le altre tipologie di rifiuti”.

In particolare, carta, plastica, organico e vetro/metalli, continueranno ad essere raccolti dall’Energetikambiente con il sistema del prelievo a domicilio (cosiddetto “porta a porta”) che, pertanto, continua ad essere operativo.