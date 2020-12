La marsalese Sofia Fici tra le finaliste di Miss Italia

La commissione tecnica delle prefinali nazionali ha scelto le partecipanti al casting nazionale, in programma lunedì 14 dicembre a Roma, in cui sarà proclamata Miss Italia 2020. Tra le 23 finaliste c’è anche la marsalese Sofia Fici, in rappresentanza della Sicilia.

“Miss Italia esiste dal 1939, ha 81 anni e ci sarà anche nel 2020. Il Covid non ci ferma: il 14 avremo la nuova Miss Italia”, aveva preannunciato la scorsa settimana Patrizia Mirigliani, confermando la storica manifestazione.

Diciannovenne studentessa marsalese, Sofia Fici è stata eletta lo scorso agosto a San Vito Lo Capo “Miss Isola del Sole”. Definitasi una ragazza “solare e intraprendente”, ma anche attenta al sociale, la giovane lilybetana ha conseguito quest’anno la maturità al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza.