Coronavirus, è grave Lidia Menapace

E’ ricoverata in gravi condizioni Lidia Menapace. La 96enne ex parlamentare di Rifondazione Comunista è risultata positiva al Coronavirus ed è attualmente in degenza all’ospedale di Bolzano. A darne notizia è stato il gruppo Anpi Aldo Adige: “Le condizioni sembrano molto gravi. Forza Lidia, forza partigiana, siamo tutti con te!”. Politica e saggista, Lidia Menapace ha legato il suo nome alla Guerra di Liberazione e alle lotte per i diritti delle donne. La notizia è stata accolta con dispiacere anche dal segretario del circolo Anpi di Marsala Pino Nilo, che assieme a lei, nel 2016, aveva partecipato a un incontro tenutosi con gli studenti dell’Itet, a cui l’ex staffetta partigiana ha portato la propria testimonianza di impegno politico e civile.