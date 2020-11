Sono 26.323 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 1.546.532.

I morti sono 686 (ieri erano 827), 54.363 dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I guariti sono 24.214 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 720.861.

Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 1.415. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 789.308