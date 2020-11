Coronavirus nel trapanese: quasi tremila i positivi, 116 i ricoverati

Crescono ancora i contagi e i ricoveri in provincia di Trapani, dove il dato degli attuali positivi è ormai poco sotto la soglia dei tremila casi.

Questa la ripartizione nei 24 Comuni del territorio: Alcamo 353, Buseto Palizzolo 3, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 36, Castellammare del Golfo 75, Castelvetrano 247, Custonaci 45, Erice 115, Favignana 3, Gibellina 32, Marsala 531, Mazara del Vallo 438, Paceco 81, Pantelleria 66, Partanna 55, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 37, Santa Ninfa 4, Trapani 612, Valderice 75, Vita 3, San Vito lo Capo 44, Petrosino 37.

Complessivamente, gli attuali positivi in provincia sono 2909, con 116 ricoverati, distribuiti tra reparto Covid (94) e terapia intensiva (22). Sono invece in isolamento obbligato 2.793 soggetti, in attesa di completamento del processo di negativizzazione.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, i decessi sono stati 79, le guarigioni 1370.

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 397, i test per la ricerca antigene 490.