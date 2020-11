Coronavirus nel trapanese, impennata di decessi e guariti nelle ultime 24 ore

Scende a 2828 il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Nella giornata di mercoledì, infatti, i contagiati erano 2.889. Un dato legato al boom dei guariti, che passa da 1.252 a 1331, ma purtroppo anche ai 17 decessi registrati nelle ultime 24 ore (da 61 a 78). Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (22), mentre sale quello dei pazienti nei reparti Covid (88, cinque in più rispetto a mercoledì).

Questa la ripartizione degli attuali positivi nei 24 Comuni della provincia: Alcamo 320, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 10, Campobello di Mazara 34, Castellammare del Golfo 64, Castelvetrano 243, Custonaci 50, Erice 117, Favignana 3, Gibellina 32, Marsala 512, Mazara del Vallo 431, Paceco 75, Pantelleria 64, Partanna 49, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 38, Santa Ninfa 4, Trapani 610, Valderice 75, Vita 2, San Vito lo Capo 44, Petrosino 37.

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 534, mentre i test per la ricerca antigene sono stati 548.