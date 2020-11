Marsala: ancora guasti ai bus che garantiscono il trasporto disabili

Ancora una volta, i mezzi comunali che garantiscono il trasporto dei disabili nei centri di fisioterapia e riabilitazione del territorio marsalese, presentano guasti. E’ da anni che la situazione è sempre la stessa, così come ci segnalano alcuni cittadini e lettori: si guastano i mezzi, in gran parte vecchi, e le persone che hanno bisogno dell’importante servizio ne restano privi. Per loro, peraltro, è un servizio vitale. Pare che ogni volta gli autobus non superano la revisione e al momento nessun mezzo può garantire il trasporto di chi non deambula autonomamente.

“Ogni volta sempre la stessa storia – ci dicono -; c’è il timore di restare bloccati per 15 giorni a causa della mancanza di mezzi. Chiediamo al Settore Trasporti Municipali del Comune di Marsala un urgente intervento; ad esempio una sostituzione momentanea con altri bus”.