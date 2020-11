Marsala: collaborazione tra il Comune e i venditori dell’Antico Mercato

Incontro al Palazzo Municipale di Marsala fra una rappresentanza degli operatori ittici e della vendita di altri prodotti dell’Antico Mercato con l’Assessore Oreste Alagna, titolare della delega alle Attività produttive dell’Amministrazione Grillo. Presenti anche alcuni funzionari e il consigliere comunale Massimo Fernandez.

Nel corso dell’incontro è stata posta l’attenzione su alcune tematiche importanti per gli operatori quali la pulizia della struttura, la fruizione dei locali, la lotta all’abusivismo, il sistema di controllo con le telecamere dell’area mercatale, la possibilità di assegnare i box vuoti e una migliore collaborazione con i gestori dei wine bar e dei pub che operano nelle ore serali e notturne.

“Ho voluto questo confronto – ha precisato l’assessore Alagna – per fare presente la vicinanza dell’Amministrazione comunale nei confronti degli operatori dell’Antica struttura per la vendita del pesce e di frutta e verdura che sorge accanto al Municipio. La nostra attenzione è massima e abbiamo già abbiamo posto in essere quanto necessario per assicurare una più adeguata pulizia del mercato. Ancora, abbiamo dato mandato agli agenti della Polizia Municipale di intensificare la lotta all’abusivismo commerciale all’interno della struttura dove contiamo di implementare il sistema di video sorveglianza. Cercheremo, inoltre, di procedere all’assegnazione dei box vuoti e di venire incontro, più in generale, alle esigenze di questi operatori commerciali del nostro Antico Mercato”.