Tutorial per spesa ‘sexy’ a “Detto Fatto” su Rai 2. La polemica e il video

E’ bufera su un siparietto andato in onda ieri a Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero su Rai2, che spopola sui social, suscitando non poche critiche, in occasione della Giornata sulla violenza sulle donne. Nel video si vede una ragazza, Emily Angelillo, in minigonna di pelle e tacchi alti che spiega come comportarsi al supermercato, sia spingendo il carrello con la giusta postura, che raccogliendo i prodotti dagli scaffali in maniera “intrigante” ed eventualmente da terra con le gambe chiuse per non “rendere la situazione più volgare”.

“Forse occorrerebbe un tutorial non su come fare la spesa ma su come fare servizio pubblico non calpestando il valore e la storia della Rai”.

Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella, interpellato al telefono dall’ANSA.

Proteste dell’Usigrai e del Pd: “Una cosa ignobile. Indegna della #Rai #ServizioPubblico – commenta il segretario Usigrai, Vittorio Di Trapani su Twitter -. Ma chi pensa e realizza questi spazi ha mai letto il Contratto Di Servizio? Li aiuto io: la Rai è tenuta a usare linguaggi e immagini “rispettosi, non discriminatori e NON STEREOTIPATI nei confronti delle donne” (art.9 e 25)”. “Assurdo, indegno, offensivo – sottolinea inoltre Valeria Fedeli del Pd -: alla vigilia della #giornatacontrolaviolenzasulledonne ecco l’idea di donna intrisa di stereotipi trasmessa da ⁦@RaiDue⁩ a ⁦@DettoFattoRai2⁩ con ⁦@bianca_guaccero⁩. Altro che programmazione dedicata al contrasto della violenza!”.

“Non se l’intenzione fosse ironica, ma quello che è andato in onda ieri su Rai Due, nel corso della trasmissione Detto Fatto offre un’immagine della donna stereotipata e indegna del servizio pubblico. La cosa, già grave in se, lo è resa ancora di più dal fatto che avveniva proprio alla vigilia della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Salini e i dirigenti Rai devono rispondere di quanto accaduto all’opinione pubblica e alle donne. La Rai così non può andare avanti”. Così la portavoce della conferenza delle donne democratiche Cecilia D’Elia.

Sulla vicenda è intevenuto l’ad Rai, Fabrizio Salini: “Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai – ha detto – Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”.

Fonte: Ansa