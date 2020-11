Mario Rodriquez: “Più stalli in via del Fante, i residenti hanno raccolto le firme”

Il Consigliere comunale di Cento Passi per la Sicilia, Mario Rodriquez, rinvolge una interrogazione scritta al sindaco di Marsala, al comandante della Polizia Municipale e all’assessore Arturo Galfano circa l’opportunità di creare stalli di parcheggio lungo la Via del Fante, in particolare nel tratto di strada che si estende dal civico n° 38 fino all’angolo che precede lo spiazzale di ingresso del supermercato “Paghi Poco”.

Mario Rodriquez

Ciò al fine, come sottolinea Rodriquez, del fatto che sulla via del Fante insistono varie abitazioni e che per diversi anni la strada ha mantenuto il doppio senso di circolazione, si potrebbero ricercare nuovi spazi per il parcheggio delle vetture considerato l’ampliamento della suddetta via. Peraltro i residenti hanno anche iniziato una raccolta firme.