Marsala, incontro del sindaco con il direttore del Parco Archeologico

Visita ufficiale del sindaco di Marsala Massimo Grillo, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Arturo Galfano, al Parco Archeologico di Marsala.

Ad attendere i rappresentanti dell’amministrazione, il direttore del Parco Enrico Caruso.

Diverse le tematiche affrontate durante l’incontro. Tutte naturalmente finalizzate alla migliore fruizione del Parco.

Grillo e i dirigenti del Parco hanno poi effettuato una lunga visita all’interno dello stesso. Particolare attenzione è stata posta al viale Piave che collegava (adesso è chiuso da diverso tempo) la Porta Nuova con il mare all’altezza dei “Canottieri”.

“Il nostro obiettivo è quello di restituire alla fruizione dei marsalesi quanto è più possibile di quella zona – ci ha detto Arturo Galfano -. Il viale in questione collegava la piazza con il mare ed era molto trafficato. Da alcune settimane operai specializzati della forestale stanno svolgendo un lavoro importante per riportare alla luce la strada che era ricoperta da una vera e propria foresta di sterpaglie. Alla forestale abbiamo messo a disposizione di mezzi del comune per facilitare lo sgombero dopo la potatura”.

Finiti i lavori si è convenuto di rendere fruibile la strada dai pedoni.

“In un primo momento – ha aggiunto Galfano – si potrebbe studiare un sistema per “accompagnare” gli utenti, rigorosamente a piedi s’intende-. Poi si analizzerà meglio come fare transitare i visitatori. Intanto continua il nostro lavoro, voluto dal sindaco, di restituire quanto più possibile parte della struttura alla visione di tanti marsalesi, soprattutto i più giovani, che non l’hanno mai visitata”.