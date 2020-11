Porta Nuova, Pietro Pizzo: “Alcuni suggerimenti per migliorare i lavori”

Piazza della Vittoria, meglio conosciuta come Porta Nuova, è stata riaperta al pubblico. Anche l’ex senatore Pietro Pizzo, interviene sulla rinnovata Piazza, con un progetto portato avanti dall’Amministrazione DiGirolamo: “Mi piace ricordare che fu Mario Nuccio, sindaco di Marsala, a realizzarla: una piazza con le strade che si diramano a raggiera, sullo stile di Place de l’Étoile di Parigi, che le conferiva un fascino senza tempo. Mi permetto di dare alcuni suggerimenti in relazione al completamento dei lavori. Ritengo che l’area oggetto del rifacimento della pavimentazione sia molto piatta e fredda e sicuramente possa essere arricchita e abbellita. Tra i vari suggerimenti, come grandi vasi di fiori o piante adatte a resistere alle intemperie del meteo, magari già in fase di valutazione dell’amministrazione, indicherei una idea che sicuramente renderebbe giustizia al tema sulle tutela delle donne di cui si celebra ogni anno il 25 Novembre la giornata contro la violenza: posizionerei nella Piazza una panchina rossa, simbolo della lotta contro questo tipo di violenze“.