Marsala: l’Ispettore Struppa verso il pensionamento, il saluto del sindaco

Prossimo al pensionamento, l’Ispettore capo Filippo Struppa – nei ranghi della Polizia Municipale di Marsala – ha incontrato il sindaco Massimo Grillo che, nell’augurargli il proseguo di una serena vita, lo ha ringraziato per il lavoro svolto al servizio dei cittadini.

Presenti gli assessori Paolo Ruggieri, Michele Milazzo e Arturo Galfano, quest’ultimo – titolare della delega alla Polizia Municipale – ha avuto parole di apprezzamento per Struppa, complimentandosi anche per la sua meritoria attività di maratoneta: oltre 50 le gare con i colori della Polisportiva Marsala Doc di cui è attualmente presidente. Filippo Struppa fu assunto al Comune come vigile urbano nel 1991. Nel corso del suo servizio ha svolto funzioni nella sezione viabilità ed edilizia. Assegnato per un periodo nel Distaccamento di Amabilina, dal 2009 svolgeva attività di polizia giudiziaria e ambientale.