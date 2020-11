Coronavirus, in Italia più guariti che nuovi contagi. In Sicilia altri 1.249 positivi e 41 decessi

Sono 22.930 i nuovi positivi in Italia. L’ultimo aggiornamento vede un’ulteriore diminuzione per quanto riguarda l’incremento dei contagi da Coronavirus sul territorio nazionale. Sebbene lunedì sia la giornata in cui, tradizionalmente, i conteggi risentano del minor numero di tamponi processati la domenica, appare ormai sempre più evidente l’abbassamento della curva dei contagi, in evidente controtendenza rispetto alla prima metà di novembre. In deciso aumento anche i guariti (+31.345) tanto che il saldo dei nuovi positivi della giornata è negativo, per la prima volta dopo diversi mesi (-9.098).

Tuttavia, resta alto il numero dei decessi, ben 630 nelle ultime 24 ore.

Tra le regioni, resta sopra la soglia dei 5 mila contagi giornalieri la Lombardia. A seguire, il Veneto (+2.540), l’Emilia Romagna (+2.347) e Lazio (+2.341).

In Sicilia i nuovi positivi sono 1.249, con 41 deceduti. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 457.

Per quanto riguarda i ricoveri, nell’intera regione salgono a 1.604 (+9), di cui 243 in terapia intensiva (+2).

Questa invece la ripartizione dei nuovi contagi nelle nove province dell’isola: Trapani +14, Palermo +413, Agrigento +4, Enna +34, Caltanissetta +44, Ragusa +160, Siracusa +101, Messina +45, Catania +434.