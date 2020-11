Marsala: scontro tra auto nell’incrocio tra via Crispi e via Mazzini

Incidente stradale stamani, nell’intersezione tra la via Francesco Crispi e la via Mazzini, nel centro urbano di Marsala.

Una Lancia Y bianca, proveniente dalla via Mazzini e un’altra Lancia Y grigio metalizzata che giungeva dalla via Crispi, si sono scontrate in uno degli incroci in cui, in centro, bisogna prestare più attenzione.

Le vetture, a seguito dell’incidente, venivano in collisione con una 500 parcheggiata davanti al bar Millenium. Per l’urto la 500 è finita sul marciapiede ma fortunatamente non è andata ad impattare contro il muro. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale guidata dagli Ispettori Giusy Rosolia e Franco Pizzo.

Nella vettura posteggiata non c’era nessuno, nelle auto che si sono scontrate non ci sono stati feriti ma danni ai mezzi che non sono riusciti a ripartire e in una delle due macchine è anche espoloso l’airbag. Il traffico è risultato per parecchio tempo rallentato.