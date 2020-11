Coronavirus: in Italia 34.767 nuovi positivi e 692 decessi. Sicilia ottava regione per numero di contagi

Sono 692 i deceduti e 34.767 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Ministero della Sanità, rielaborati dal dipartimento della Protezione Civile, confermano, grosso modo, la tendenza degli ultimi giorni. In crescita anche il numero dei guariti (+19.502).

A conferma del dato delle ultime settimane, la Lombardia continua ad avere il poco invidiabile primato di regione con il maggior numero di contagi giornalieri (+8.853), davanti a Veneto (+3.567), Campania (+3.554), Piemonte (+2.896), Emilia Romagna (+2.723) e Lazio (+2.658). A seguire Toscana e Sicilia, che viaggiano da qualche giorno sullo stesso trend.

Nell’isola i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.838, con 43 decessi e 310 guarigioni.

I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere regionali sono 1.810 (+7), di cui 242 (+2) in terapia intensiva. Sono, invece, 34.431 i soggetti in isolamento domiciliare, in attesa di negativizzazione. I tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 10.020.

Di seguito il dato dei nuovi contagi nelle nove province: Trapani +71, Palermo +583, Agrigento +107, Caltanissetta +70, Enna +55, Ragusa +56, Siracusa +126, Catania +625, Messina +145.

Come nei giorni scorsi, l’incremento maggiore si registra nelle due aree metropolitane più estese (Palermo e Catania).