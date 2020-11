Riapertura Ufficio Postale di via Nino Bixio, il sollecito del Consigliere Ivan Gerardi

Da diversi mesi l’ufficio postale che si trova nella via Nino Bixio, a Marsala, è chiuso creando disagi ai cittadini specialmente alle fasce più deboli e fragili della popolazione.

Gli uffici postali costituiscono presidi irrinunciabili per le nostre comunità e non è pensabile tenerle di fatto chiuse per tanto tempo. Ritengo, infatti, che tale scellerato provvedimento leda, colpisca ed umili una intera comunità e le fasce più deboli della stessa. Pertanto il Consigliere comunale Ivan Gerardi, chiede di attivarsi, con cortese urgenza “…al fine di ripristinare immediatamente l’apertura del predetto ufficio postale. Al sindaco chiedo che, in mancanza di immediato riscontro da parte di Poste Italiane, venga convocato apposito tavolo tecnico per discutere della grave problematica affinché vengano adottati i necessari provvedimenti“.