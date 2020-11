Commissioni a Marsala, si completa il quadro. Nominati presidenti Martinico, Ferrantelli e Passalacqua

Si è completato il quadro delle Commissioni presso il Consiglio comunale di Marsala. Sono state infatti riempite le caselle rimaste libere nei giorni scorsi, con l’attribuzione degli incarichi direttivi rimasti finora liberi.

L’unica donna a presiedere una commissione consiliare è la forzista Elia Martinico, che guiderà l’organismo delegato alle attività produttive, industria, pesca, agricoltura, artigianato e Suap. Assume la funzione di vicepresidente della citata commissione Gaspare Di Girolamo, in quota Udc.

Alla guida della Commissione Servizi Sociali c’è invece uno dei veterani di Sala delle Lapidi, Pino Ferrantelli (Fratelli d’Italia). La Commissione è delegata ad occuparsi anche di decentramento, cimitero, servizi demografici, lavoro e trasporti pubblici. Per la vicepresidenza è stato indicato Giancarlo Bonomo (movimento Via).

Infine, come preannunciato, la guida della commissione Accesso agli atti è stata assegnata, come di consueto, alla minoranza. Sarà presieduta da Rino Passalacqua, con Mario Rodriquez designato per il ruolo di vicepresidente.