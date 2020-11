Strutture per anziani: Musumeci: “Bene controlli Forze dell’ordine”

«Le case di riposo per anziani, proprio perché ospitano soggetti più vulnerabili sotto il profilo immunitario, sono luoghi nei quali il rispetto delle regole e del buon senso non può conoscere il pur minimo allentamento. Alle Forze dell’ordine va, quindi, l’apprezzamento mio personale e dell’intero governo della Regione per le verifiche avviate».

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando il lavoro svolto, in questo periodo, dagli investigatori. Proprio qualche giorno fa, infatti, i carabinieri del Nas hanno controllato centinaia di strutture, anche nell’Isola, scoprendo coloro che hanno trasgredito le rigide disposizioni vigenti. Stamane un’altra operazione della Guardia di finanza con i lavoratori in nero in una Rsa.

Anche la Regione, da qualche giorno, su disposizione del presidente Musumeci, d’intesa con gli assessori alla Salute Ruggero Razza e alle Politiche sociali Antonio Scavone, ha avviato controlli nelle strutture per anziani.