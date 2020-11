Rifiuti abbandonati nel centro di Marsala: nuova segnalazione dai residenti di via Giordano Bruno

Nel pieno centro di Marsala, come abbiamo scritto più volte, ci sono angoli che, loro malgrado, sono diventati oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti. Tra le varie segnalazioni ricevute in questi anni c’è anche quella riguardante via Giordano Bruno, arteria viaria a senso unico che congiunge via San Giovanni Bosco e via Roma. Stretto tra i muri di cinta di due complessi edilizi c’è un corridoio a cielo aperto che da anni ha assunto i connotati tipici delle microdiscariche: sacchi neri di materiale indifferenziato, sfabbricidi, rotoli di carta igienica, cartoni di varie dimensioni, vegetazione incolta. Come abbiamo più volte sottolineato, in questi casi la maggiore responsabilità va attribuita a quella minoranza di cittadini che continua a non voler osservare le regole previste dal servizio di raccolta “porta a porta”. Tuttavia, l’auspicio dei residenti è che, come avvenuto per altre zone del centro, si proceda al più presto anche nell’area indicata a un intervento di pulizia che restituisca decoro a quel tratto di strada.