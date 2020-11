Erice: fine settimana in Piazza Pertini, tamponi rapidi per le scuole elementari

Dopo la prima campagna di screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2 dello scorso fine settimana (1683 i tamponi rapidi effettuati), ecco altre due giornate dedicate alla cittadinanza ericina e, in particolare, agli studenti delle scuole elementari, al personale docente e non docente ed ai relativi componenti del nucleo familiare.

La campagna di screening si terrà ancora una volta a piazza Pertini Ad Erice, in modalità drive in, nei giorni 21 e 22 novembre prossimi, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Ciascun cittadino che effettuerà il tampone riceverà una busta con 3 mascherine chirurgiche.

La campagna è promossa dall’Asp di Trapani, su indicazione dell’Assessorato della Salute, in accordo col Comune di Erice che metterà a disposizione supporto nelle operazioni di viabilità e di assistenza tramite la Polizia Municipale e i Volontari delle associazioni di Protezione Civile.

«Un altro appuntamento finalizzato all’individuazione di nuovi positivi e alla limitazione del contagio – sottolineano la sindaca, Daniela Toscano, e l’assessore con delega ad igiene, sanità e Polizia municipale e Protezione civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Ringraziamo già adesso tutti coloro i quali saranno impegnati nell’iniziativa, mettendo a disposizione la propria professionalità e la collaborazione, ed invitiamo i cittadini a raccogliere l’invito rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalle normative in vigore».