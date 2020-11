Erice: ripuliti e messi in sicurezza i sentieri del bosco di Bonagia

Nei giorni scorsi l’Azienda Foreste di Trapani ha effettuato interventi di pulizia e messa in sicurezza, nel versante della montagna di Erice che si affaccia sul bosco di Bonagia. Molti sentieri sono stati ripuliti dalla vegetazione che ne ostruiva il passaggio, altri sono stati realizzati. Sono anche stati fatti interventi di potatura di alberi ormai secchi e di piante a ridosso della carreggiata della strada che collega Valderice ad Erice. Presente anche il consulente per il verde dell’Amministrazione comunale, Giacomo Coppola.

«Ringraziamo l’Azienda Foreste ed il dottor Giuseppe Giarrizzo per l’attenzione e l’impegno, oltre al nostro consulente dott. Coppola per aver fatto da trade union – sottolinea la sindaca, Daniela Toscano -. Tali interventi hanno consentito non soltanto la messa in sicurezza sotto il profilo della viabilità e ambientale, ma anche posto le basi per un futuro rimboschimento della nostra montagna che limiterà la possibilità di dissesti idrogeologici». «Inoltre – conclude la sindaca – non va trascurato il ritorno in chiave turistica di tali interventi, dal momento che i nostri sentieri sono molto apprezzati da viaggiatori che scelgono Erice per le proprie vacanze. I lavori della Forestale, infatti, si inseriscono in una più ampia offerta sentieristica che il Comune sta portando avanti da tempo anche attraverso la collaborazione col CAI».