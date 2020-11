Marsala: il 21 e 22 novembre tamponi drive in per le scuole primarie

Altre due giornate della campagna covid screening riservata alla popolazione scolastica, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Sabato 21 e Domenica 22 novembre, anche a Marsala i tamponi rapidi in modalità drive-in interesseranno gli alunni delle Scuole primarie del territorio, il personale docente e non docente, nonché i relativi nuclei familiari. L’Asp ha già provveduto ad informare i dirigenti scolastici, specificando che il tampone antigenico è effettuato su base volontaria.

Con il supporto logistico del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, lo screening si svolgerà nell’Area attrezzata della zona Stadio (quella utilizzata per il Mercatino settimanale) dalle ore 9 alle ore 18, sia nella giornata di Sabato 21 che in quella di Domenica 22. I veicoli accederanno nell’Area sanitaria da via degli Atleti. Effettuato il tampone e acquisito l’esito del test, il deflusso dei veicoli avverrà dalla via Della Gioventù.

Al fine di accelerare l’aspetto burocratico, è necessario che gli interessati si presentino con i moduli (Consenso, Anagrafica, Test) già compilati nelle parti di competenza. Gli stessi dovranno poi essere consegnati ai medici prima di effettuare il test.

Si evidenzia che, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, non potranno essere consegnati copie dei suddetti moduli da parte del personale in servizio nell’area screening.

Questi i documenti da scaricare e firmare: