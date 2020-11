Marsala: il sindaco in video-conferenza con le scuole per l’emergenza Covid

Programmata per domani una videoconferenza tra l’Amministrazione Grillo e i dirigenti scolastici di Marsala sul tema dell’attuale emergenza sanitaria in rapporto alla didattica. L’iniziativa – promossa dal sindaco Massimo Grillo e dall’assessore alla Pubblica istruzione Antonella Coppola – interessa le scuole dell’infanzia, le primarie e gli istituti secondari di primo grado dove, tra l’altro, si registra molta apprensione tra i genitori degli alunni per la pandemia in corso.

“Ferme restando le linee guida dettate dalla normativa anticovid – afferma l’assessore Coppola – intendiamo ascoltare i dirigenti per una completa valutazione delle iniziative che questa Amministrazione potrà promuovere per una maggiore tutela della popolazione scolastica e al fine di rasserenare ulteriormente le famiglie”.