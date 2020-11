Marsala, notte di lavaggio straordinario per le vie del centro

Lavaggio straordinario delle strade del centro storico e urbano di Marsala.

Come predisposto dal neo assessore ai servizi Michele Milazzo, gli uomini della Energetikambiente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre hanno effettuato il lavaggio di piazza Addolorata, via Garraffa, piazza Piemonte Lombardo, via XI Maggio, porta Mazara via Caturca, via san Rocco, via Salinisti, via Curatolo e via Sarzana, piazza Loggia e strade convergenti.

“Si tratta di un primo intervento per pulire la città – ci ha detto l’avvocato Milazzo – Ne seguiranno altri. Di concerto con la società e sotto le direttive del sindaco nei prossimi giorni valuteremo di da farsi per rendere la città più pulita.”

Secondo nostre informazioni all’oggetto di un incontro sarà, in tema di pulizia delle strade, il calendario del lavaggio delle arterie del centro di Marsala che alcuni componenti della maggioranza hanno definito “sballato”. Ci sono alcune strade secondarie che vengono spazzate più volte alla settimana e arterie limitrofe in cui non si effettua nessuna pulizia.

Si punta anche al controllo da parte dei vigili urbani nel periodo preposto al lavaggio, visto che spesso le strade non possono essere pulite regolarmente perché parecchi automobilisti non rispettano il divieto temporaneo di sosta.