Positivi al Centro Postale Operativo di Trapani, Officina di Base contro il silenzio dei dirigenti

L’organizzazione Officina di Base di Trapani, interviene sui casi di Covid al Centro Postale Operativo, dove operano più di 100 unità e sul silenzio latente dei dirigenti postali di fronte alla presenza di numero elevato di operatori positivi.

“Ricordiamo agli Organi istituzionali ed alla cittadinanza tutta che i portalettere del CPO di Trapani raggiungono, con la loro “gita” trisettimanale, migliaia e migliaia di cittadini trapanesi ed ericini, inconsapevoli se possono essere contagiati da questi operatori che a loro volta ignorano la loro condizione sanitaria – scrive il sindacato -. Non possono essere certamente le molteplici giacenze di raccomandate e le tonnellate di posta da consegnare, a limitare i controlli e a non far rispettare i protocolli sanitari e le disposizioni dei DPCM. Auspichiamo, pertanto, un autorevole intervento delle Istituzioni locali affinchè possano far luce su quanto da noi denunciato, per evitare una “pandemia colposa”, nell’interesse dei lavoratori delle poste di Trapani e della collettività tutta“.