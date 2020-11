Libera Marsala ricorda Vito Pipitone con un Monologo scritto da Chiara Putaggio. IL VIDEO

L’Associazione Libera contro le mafie, Circolo “Vito Pipitone” di Marsala, ricorda il contadino e sindacalista di Confederterra ucciso nelle campagne lilybetane l’8 novembre del 1947.

A dieci anni dalla prima commemorazione di Vito Pipitone, il presidio locale di Libera vuole mantenere viva la memoria del concittadino ammazzato dalla mafia per le sue idee di lotta a favore della categoria, con alcune parole, le immagini e il “Monologo di Filippa Di Dia”, moglie di Vito, scritto e interpretato da Chiara Putaggio, video montato dal referente Marco Saladino con Aurora Giacalone:

“Le grandi battaglie, gli ideali, l’amore per la propria terra ma la rabbia e le lacrime per le ingiustizie che ogni giorno i contadini subivano. Tante cose sono cambiate da quando Vito Pipitone animava la lotta contadina, ma tante cose rimangono ancora ferme e ancorate a logiche mafiose e ingiuste. Libera ricorda il sacrifico ma soprattutto la forza e il valore di quelle battaglie, affinché non vengano dimenticate, affinché non si smetta mai di lottare”.