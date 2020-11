Marsala: incontro per la programmazione turistica col Distretto Sicilia Occidentale

Nuova riunione a Palazzo Municipale di Marsala sul tema della programmazione turistica. Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Oreste Alagna con delega al Turismo e allo Sviluppo economico, hanno incontrato la presidente del Distretto turistico Sicilia occidentale Rosalia D’Alì e il suo vice Gregory Bongiorno.

Come ha dichiarato il sindaco Grillo nel corso dell’incontro, “… occorre fare sistema, mettere in rete le diverse attrattive provinciali per offrire un unicum territoriale ai potenziali visitatori”. Presente il Presidente di Airgest – società che gestisce l’aeroporto di Birgi – Salvatore Ombra, che è anche nella governance dell’Amministrazione Grillo, l’incontro ha avuto come oggetto l’attività finora svolta dal Distretto, nonché la progettualità tuttora in corso.

“Valuteremo con attenzione la possibilità di integrare il programma di promozione turistica che abbiamo in mente per la nostra città con quello degli altri territori attraverso le iniziative del Distretto – afferma l’assessore Alagna -. Certo, il periodo emergenziale frena di molto le azioni da mettere in campo, ma è pur vero che non dobbiamo farci trovare impreparati quando usciremo da questa pandemia”. In tale contesto, rientrano anche le intese che sono in corso con il Comune di Trapani e quello di San Vito Lo Capo, al fine di una programmazione stagionale in coincidenza degli eventi di maggiore richiamo turistico, caratteristici di ciascun territorio amministrato.