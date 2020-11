Covid: in Sicilia oltre mille nuovi casi, in Italia boom di guariti ma 28.244 positivi

In Sicilia, l’emergenza Coronavirus oggi conta 24.925 positivi in totale con nuovi casi pari a 1.048 in 24 ore. Sono 14 i deceduti nelle ultime 24 ore (in totale 550) per circa 8mila tamponi, mentre i guariti sono 292 per un totale di 7.569. Gli attuali positivi sono 16.806 con un incremento di 762 per la giornata di oggi.

Nuovo bollettino in Italia, del Ministero della Salute datato ad oggi, martedì 3 novembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 28.244 su circa 135mila tamponi effettuati. Sono 353 i decessi, un notevole aumento, così anche nei guariti e dimessi, che in 24 ore sono 6.258, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 418.142 (21.630 in più rispetto a ieri).