Ricorrenza dei defunti, cambia la viabilità nei pressi del cimitero di Marsala

“Considerato – afferma una nota diffusa dall’ufficio stampa del comune di Marsala – che la confluenza verso il Cimitero interessa alcune vie e piazze in prossimità dello stesso, il Comando della Polizia Municipale ha disposto alcune variazioni alla circolazione veicolare e pedonale al fine di rendere più agevole e sicura. In particolare, dal 30 Ottobre al 2 Novembre, nei Piazzali Ugo Foscolo (viali inclusi) e Santa Rita saranno istituite aree pedonali delimitate da transenne, e ciò anche al fine di consentire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti. Inoltre, nelle stesse giornate – dalle ore 7 alle ore 18 – sarà vigente il divieto di transito e sosta veicolare, oltre che nei suddetti Piazzali, anche in Piazza sant’Agostino e nelle vie Santa Rita, Selinunte, Gambini, Messina (solo divieto di transito) e Itria (tratto compreso tra passaggio a livello e via Libertà).

Nelle suddette strade potranno transitare solo mezzi pubblici, di soccorso e polizia, veicoli di residenti e disabili, con quest’ultimi che sono pure autorizzati a sostare nei menzionati Piazzali. “Siamo approntando quanto necessario per disciplinare al meglio queste giornate dedicate ai propri cari estinti ed in cui dobbiamo ancora prestare massima attenzione all’epidemia in corso – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Collaboriamo affinchè si rispettino le semplici regole anticontagio, riflettendo assieme che anche nei giorni successivi alla ricorrenza è possibile portare un fiore ai defunti”.

Intanto l’amministrazione ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere il Cimitero di Marsala nelle quattro giornate dedicate alle visite ai Defunti. Inoltre, ha previsto l’uso delle aree a parcheggio in zona Stadio e nell’ex scalo merci della Stazione Ferroviaria, al fine di ridurre il traffico veicolare. Pertanto, da domani e fino al prossimo 2 Novembre, il Servizio Municipale Autotrasporti collegherà il posteggio di Piazza Stadio e quello FS di viale Fazio con il Cimitero tramite quattro bus navetta, due per ciascun percorso, con partenza alle ore 7:30 dai punti di raccolta (ultima partenza dal Cimitero ore 18).

Percorso Stadio-Cimitero

ANDATA: via Degli Atleti, via Olimpia, via Della Gioventù, via Dante Alighieri e fermata in prossimità di via Santa Rita (ingresso secondario del Cimitero).

RITORNO: via Dante Alighieri, via Degli Atleti.

Percorso Stazione FS-Cimitero

ANDATA: viale Fazio, via Roma, via Itria, piazzale Ugo Foscolo (ingresso principale Cimitero).

RITORNO: via Selinunte, via Gambini, via Sirtori, corso Calatafimi, via Crispi, Piazza Pizzo, viale Fazio.

E’ previsto altresì che i bus di linea effettuino una fermata nei parcheggi più vicini al loro percorso: quelli provenienti dal versante sud al parcheggio della Stazione; quelli dal versante nord al parcheggio dello Stadio.