Mercato del Contadino, la protesta dei panificatori della Cna

Protestano i panificatori di Marsala aderenti alla Cna. Il motivo delle loro rimostranze indirizzate al sindaco di Marsala Massimo Grillo, è legato alla merce che viene venduta al Mercato del Contadino della domenica che si tiene nel parcheggio adiacente al Monumento dei Mille.

“Vorremmo sapere – ci ha detto lo storico sindacalista dei panificatori lilybetani, Giuseppe Bonafede – se il nuovo sindaco è a conoscenza che i mercatisti che espongono la loro merce alla vendita, non tutti naturalmente, disattendono l’accordo previsto nel regolamento. Ovvero che si vada dal produttore al consumatore. Per esempio come è noto nella nostra provincia non si coltivano banane e invece in alcune bancarelle noi le abbiamo viste in vendita”.

Il riferimento, del quale il sindacalista si assume la responsabilità, è anche alla vendita del pane che viene portato al Mercato e che secondo lui non può essere venduto fresco in quanto vi è tuttora vigente la determina regionale che vieta la panificazione domenicale.

“Non abbiamo visto nessun Vigile urbano presente per eventualmente contestare con sanzioni i trasgressori – continua Bonafede -. Chiediamo alla nuova amministrazione di incentivare i controlli. Abbiamo visto che in tema di Covid lo stanno facendo e bene. Ma non possiamo tollerare che si venda di tutto. Altrimenti, ma è chiaramente una “provocazione”, si consenta a tutti di avere accesso alla vendita di prodotti vari. Insomma trasformiamo il mercato della domenica in una sorta di centro commerciale all’aperto”.