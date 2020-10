Covid: in Sicilia +708. In Italia su circa 199mila tamponi 24.991 casi

Dopo gli 860 nuovi casi e i 10 morti di ieri, si conferma stabile la curva epidemiologica in Sicilia con 708 nuove infezioni da Sars-Cov-2 diagnosticate nelle ultime 24 ore e purtroppo altri 10 morti per Covid. A livello nazionale, come riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus, nuovo picco di contagi, con quasi 25.000 positivi in un solo giorno.

I nuovi 708 casi di Covid intercettati in Sicilia nella ultime 24 ore fanno salire il numero degli attuali positivi a 12.188 (ieri erano 11.734), di cui 11.290 in isolamento domiciliare (ieri erano 10.904), 787 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 727) e 111 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 19.033, le guarigioni sono 6.386 (+244 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 459 (+10 rispetto a ieri). A livello provinciale oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior incremento di nuovi positivi: sono 228. A Catania 173 nuove infezioni. Poi sono stati registrati 99 casi a Ragusa, 80 ad Agrigento, 53 a Trapani, 42 a Siracusa, 24 a Messina, 9 a Caltanissetta e 0 a Enna.

Sono 24.991 i nuovi casi da Coronavirus in tutta Italia (quasi 3mila in più di ieri) a fronte di 198.952 tamponi effettuati, il record giornaliero. Secondo i dati del ministero della Salute i morti nelle ultime 24 ore sono 205. Nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 125 in più nelle ultime 24 ore (ieri l’aumento era analogo, +127), per un totale di 1.536 persone in rianimazione.