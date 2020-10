Coronavirus nel trapanese: record di contagi. Due decessi e dieci ricoveri in più nelle ultime 24 ore

Ulteriore exploit sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani. I dati delle ultime 24 ore certificano un ulteriore, preoccupante incremento di contagi nel trapanese, in particolare nei centri più popolosi. Complessivamente sono 126 i nuovi casi in provincia. La situazione più problematica resta quella di Alcamo, che tocca 200 contagi. Poco meno a Trapani città, che raggiunge quota 192. Supera la soglia dei cento positivi anche Marsala (105), che supera Castelvetrano (99). A seguire Erice (57), Mazara del Vallo (55), Castellammare del Golfo (41), Valderice (30), Salemi (23), Pantelleria (19), Custonaci (16), Paceco (12), Campobello di Mazara (11), Calatafimi Segesta (11), Buseto Palizzolo (9), San Vito Lo Capo (9), Favignana (8), Vita (3), Santa Ninfa (3), Gibellina (1), Salaparuta (1), Petrosino (1). Resta a zero casi soltanto Poggioreale. Sale il numero dei decessi, che tocca quota 27 (+2 rispetto a ieri), così come quello dei ricoveri, che arriva a 52, di cui 7 in terapia intensiva e 45 presso i reparti Covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 321 tamponi e 1075 test per la ricerca antigene.