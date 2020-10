Erice: finanziate dal Ministero dell’Interno tre opere per 230.000 euro

È stata finanziata dal Ministero dell’Interno, per un totale di 230 mila euro, la progettazione esecutiva di 3 importanti opere nel territorio di Erice. I contributi fanno parte di un’assegnazione da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Nel dettaglio si tratta di:

1. lavori di rifacimento, ristrutturazione e completamento della strada via Martogna da utilizzare quale via di fuga a salvaguardia della pubblica incolumità (€ 50.000);

2. lavori di riqualificazione energetica della scuola media “G. Pagoto” (€ 80.000);

3. lavori di consolidamento delle pendici del Castello di Venere (€ 100.000).

La progettazione dovrà essere consegnata entro il mese di maggio del 2021.

«Erice è da tempo particolarmente attenta ad intercettare tutte le possibili fonti di finanziamento pubblico utili per realizzare le infrastrutture di cui la città ha bisogno – commenta il vice sindaco, Gianni Mauro -. I nostri progetti, presentati a suo tempo, sono infatti stati ritenuti ammissibili ed inseriti nella graduatoria. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale per la collaborazione e l’impegno che consentono al nostro territorio, tramite le progettualità, di poter davvero guardare al futuro».

«Con questi ulteriori finanziamenti – commenta la sindaca, Daniela Toscano – potremo così sostenere altri progetti di sviluppo e gestione della città. Abbiamo deciso di puntare con forza sui bandi, siano essi europei, nazionali o regionali, così da poter immaginare e mettere in piedi interventi altrimenti impensabili per le sole finanze locali. Dunque, continueremo a percorrere questa strada anche in futuro».