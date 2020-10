Mazara: si consegna l’uomo che minacciava il suicidio, fa entrare in casa gli assistenti sociali

Si è consegnato alle Forze dell’Ordine dopo le 20,30 di ieri, Giuseppe Frasillo, dopo che si era barricato in casa col figlio di 4 anni, minacciando il suicidio. La causa, una battaglia legale contro la ex per l’affidamento del piccolo. Ed era stata proprio la madre a darne l’allarme.

L’uomo in serata ha consentito agli assistenti sociali di entrare nell’abitazione per portare via il figlio e poi si è consegnato alle forze dell’ordine. Attorno alla casa, i carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Domenico Testa, e i poliziotti del commissariato con il nucleo speciale NOCS.