Ciclabile rossa allo Stagnone, iniziativa Legambiente: “Il senso unico non basta”

Sta sempre più prendendo forma la pista pedociclabile della Riserva Orientata Isole dello Stagnone. Al di là delle polemiche per il doppio senso di marcia, poi ripristinato in senso unico con tanto di cartelli di divieto, la parte di carreggiata interessata, quella lungo la costa, continua a ricevere gli interventi della ditta che si è aggiudicata i lavori.

Una colata di rosso dipinge il manto della Ciclabile, che si estende da Villa Genna fino all’Imbarcadero e che già da due mesi viene fruita da cittadini e turisti a piedi, con bici, skate, pattini a rotelle, nonostante ancora non sia stata completata. I lavori dovrebbero terminare tra dicembre di quest’anno e l’inizio del nuovo.

Intanto, il Circolo Legambiente Marsala-Petrosino lancia una proposta: “Il senso unico non ci basta, vogliamo tutta la strada!” con una iniziativa che si terrà domenica 25 ottobre, dalle ore 9 alle 13, per passeggiare, correre o pedalare allo Stagnone in libertà. Il Circolo Legambiente si spinge oltre il “solo” senso unico e vorrebbe una Riserva tutta pedonale.