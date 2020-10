Una tragedia si è consumata questa mattina, in pieno centro a Marsala. In un’abitazione di via XI Maggio, un uomo, impiegato di banca, Nicola Arini, è precipitato dal tetto di casa, mentre stava svolgendo, pare, lavori di manutenzione.

E’ scivolato ed è finito per terra morendo sul colpo. Vani i tentativi dei sanitari a bordo del 118 di salvargli la vita, nonostante il via vai di ambulanze durante la mattinata, in pieno centro. Sul posto anche una pattuglia della Polizia per accertare la dinamica dell’incidente.