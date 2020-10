Monte Erice, si parte: c’è anche la pilota Caterina Cammarata

Domenica 25 ottobre su i famosi tornanti di Erice si svolgerà il 6 round del campionato italiano velocità montagna la 62° Monte Erice.

Sara presente un volto non nuovo femminile non che figlia d’arte del grande veterano pilota marsalese Pietro Cammarata conosciuto come “Beccaro”.

Caterina Cammarata attualmente 2 assoluta al Campionato Sicilia Slalom femminile non poteva mancare alla gara di casa, per lei la seconda apparizione con gli obbiettivi di migliorarsi e di fare esperienza in questa disciplina della velocità.

